Устранить проблему выдачи yml Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Суть такая,всего кол-во товаров 2600 на данный момент,когда плагином обрабатываем и генерируем yml ,то генерирует всего 1320 товаров.

Нужно разобраться в плагине и сделать возможным добавлять до 12000 товаров в yml файл

http://chinatuning.ru/index.php?route=feed/yandex_yml фид

Opencart
11 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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