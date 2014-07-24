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Устранить проблему выдачи yml Opencart
Суть такая,всего кол-во товаров 2600 на данный момент,когда плагином обрабатываем и генерируем yml ,то генерирует всего 1320 товаров.
Нужно разобраться в плагине и сделать возможным добавлять до 12000 товаров в yml файл
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