Извлечь из сайта скрипт галереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо из сайта http://whiterabbitmoscow.ru/gallery/food/?select=restoraunt извлечь галерею на jQuery. То есть скачать необходимые css и js и определить, как они инициализируются.

CSSJavaScriptjQuery
11 лет назад
samoxbal
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aeroslav
Ярослав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро, исполнитель очень старательный и ответственный. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик, с которым приятно работать.

Заявки фрилансеров

aeroslav
Ярослав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад