Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.
Перенос сайтов.
Требуется забэкапить, перенести и запинать порядка 20 сайтов на хостинг.
Все сайты в данный момент работают под управлением cpanel.
От вас требуется оперативность, один день работ и хороший интернет.
Сумма обсуждается отдельно.
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