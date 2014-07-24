Перенос сайтов.

И так, уважаемые фрилансеры, нужно оперативно написать скрипт выбора фраз, сейчас расскажу вункционал скрипта: 1. Скрипт должен иметь универсальную настройку скрипта. Подробнее в ЛС, все просто. Кто знает пэху сделает это за 15 минут.