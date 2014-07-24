Перенос сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок328 просмотров

Требуется забэкапить, перенести и запинать порядка 20 сайтов на хостинг.

Все сайты в данный момент работают под управлением cpanel.

От вас требуется оперативность, один день работ и хороший интернет.

Сумма обсуждается отдельно.

11 лет назад
ibsnru
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров