Подключить скрипт

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Завершен3 заявки160 просмотров

Сайт на джомле, требуется установить скрипт, который будет увеличивать фото в каталоге товаров, а по второму нажатию его закрывать.

Срок 1 день. Пишите пожалуйста стоимость, предложения "сделаю" не рассматриваются.

11 лет назад
martin326
Михаил 
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отлично сделано, спасибо
Все отлично

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад