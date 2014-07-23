Скрипт на JS для строки с подсказкой

Нужно организовать скрипт на js, который будет запрашивать данные с сервера, по результатам ввода букв в инпуте.

Пример http://ivaynberg.github.io/select2/ . Также тоже самое, только с меньшим функционалом было уже реализировано в http://expomap.imgr.by/photoreport.html# при отмечении нового человека.

Дизайн сделан также тут - http://expomap.imgr.by/ - для просмотра надо вызвать мод окно - под формой поиска -

http://joxi.ru/j9rPU_3JTJD0R52BaR4 - Тематики "неважно"- и там начать вводить буквы - вот что получим. http://joxi.ru/RNrPU_3JTJD5R7WasKs

В дизайне универсального поля учесть что поле может быть разной длины. Может быть два вида поля- которое выбирает много объектов и поле которое выбирает 1 объект. - http://joxi.ru/19rPU_3JTJDuR9Uax6o

http://panic.com.ua/sato/expomap/event-add-1.html - пример страницы, где может использоваться скрипт - Локация - все 3 поля (разная длина), Тематика, Теги.

При этом могут быть 2 подчиненных поля.

Можно использовать плагин select2 как в примере выше. У него есть весь необходимый функционал, но его нужно переделать под дизайн expomap.

Скрипт должен быть универсальным с легким подключением к новому полю.

Должен выбирать по n объектов. К примеру я ищу город и ввел букву "м". У нас в базе есть более 1000 городов которые начинаются на букву "м", нужно выбирать не все, а n городов. Если я прокрутил n городов, нужно подгружать следущие n городов.

Должна быть минимальная документация- что скрипт, отправляет на сервер, и что должен получать.

Пишите срок и цену.