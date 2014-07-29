Нужно подключить к сайту на DLE 9.8 платежный агрегатор. Система баланса на сайте организована, и один агрегатор уже подключен, но так как он работает не очень хорошо, нужно подключить другой и сделать ...
Скачать сайты из web.archive.org
Здравствуйте. Нужно скачать несколько сайтов из вебархива. Страниц 100-200. Цена за один - 200р.
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