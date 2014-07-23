Модуль фильтрации для Joomla.

Нужно написать скрипт(форма приема заказа) на мой, который находится на движке вордпресс. функционировал так же практически, как на сайте http://taobao388.ru/ выглядел вот так после заполнения http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b только чтобы просчет шел ...