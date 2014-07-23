Модуль фильтрации для Joomla.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки89 просмотров

Нужно модифицировать модуль фольтрации для Joomla 1.5.

- добавить фильрацию по габаритам.

- добавить фильрацию по цвету.

Оплата по факту выполнения.

Подробности по запросу.

Joomla
11 лет назад
serjmosin
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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