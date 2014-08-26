Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок251 просмотр

Нужно создать на на основе действующего сайта (для того, чтобы посмотреть нужно ввести логин и пароль):

http://merkava.ru/

Логин: test

Пароль: test

Дизайн менять не нужно будет. Только функционал доработать.

Весь сайт состоит из таблиц. Требуется определенная автоматизация данного проекта. В приложении ТЗ:

http://sites78.ru/ort-tz.doc

Интересует цена и сроки

желательно с Wordpress интегрировать.

WordPress
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Качественно и быстро. Рекомендую
Адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад