Facebook скрипт – публикация у определенного юзера

Нужен аналог http://speedtest.net/mini.php на PHP+actionscript во flash. Дизайн флеш ролика может быть не особо навороченный, достаточно простенькое что-то, но информативное. В центре флеш ролика или сбоку где-нибудь логотип сайта. Исходники этого всего конечно же на ...