Facebook скрипт – публикация у определенного юзера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Алгоритм Работы

1. Загрузить список (файл txt/csv) ID юзеров фейсбук в ДБ.

2. Сохранить список по имени

3. Создать пост (2 вида: линк или картинка) + тайминг публикации (дата и время)

4. Публикация

Экран 01 –

- Выбрать список / Загрузить список

- Создать пост

- тайминг публикации

Экран 02

Мониторинг публикаций

Оплата:

работа в 2 этапа

1. построение скрипта: – 10 рабочих дней – 1500 руб.

2. тестирование и исправление багов: – 10 рабочих дней – 2000 руб.

При заявке прислать работы с FACEBOOK Graph API.

РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ

Спасибо!

11 лет назад
dionea
Орит 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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