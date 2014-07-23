Необходимо создать форму заказа. Кому интересно, пишите стоимость.
Facebook скрипт – публикация у определенного юзера
Алгоритм Работы
1. Загрузить список (файл txt/csv) ID юзеров фейсбук в ДБ.
2. Сохранить список по имени
3. Создать пост (2 вида: линк или картинка) + тайминг публикации (дата и время)
4. Публикация
Экран 01 –
- Выбрать список / Загрузить список
- Создать пост
- тайминг публикации
Экран 02
Мониторинг публикаций
Оплата:
работа в 2 этапа
1. построение скрипта: – 10 рабочих дней – 1500 руб.
2. тестирование и исправление багов: – 10 рабочих дней – 2000 руб.
При заявке прислать работы с FACEBOOK Graph API.
РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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