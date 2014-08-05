Коррекция HTML-содержимого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок140 просмотров

Требуется провести коррекцию содержимого сайта согласно техническому заданию SEOшников. В основном задачи такие - сделать страницу 404, поменять шрифты, заголовки, сгенерировать sitemap.xml, разместить прайс-лист и т.д. и т.п. Из замороченного - создать форму заявки на подбор персонала. Вышлю детальное ТЗ по запросу.

HTML
11 лет назад
IKSparrow
Игорь 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$90
1 день
Отличный спецуиалист, все сделал точно и в срок. Инициативный, находится на постоянной связи с клиентом. Задает четкие и грамотные вопросы и объясняет все простым и доступным языком. Качеством выполненных работ доволен, обязательно обратимся ещё раз! :)
Заказчик прислал детальное описание требуемых изменений, по которым легко было выполнять и проверять. Очень быстро отвечал на вопросы. Оплатил работу сразу после проверки без задержек. Надеюсь на новые задания. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад