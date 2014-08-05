Необходимо создать форму заказа. Кому интересно, пишите стоимость.
Коррекция HTML-содержимого сайта
Требуется провести коррекцию содержимого сайта согласно техническому заданию SEOшников. В основном задачи такие - сделать страницу 404, поменять шрифты, заголовки, сгенерировать sitemap.xml, разместить прайс-лист и т.д. и т.п. Из замороченного - создать форму заявки на подбор персонала. Вышлю детальное ТЗ по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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