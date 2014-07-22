Создание личного кабинета

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок197 просмотров

Примерный функционал,более подробно расскажу лично,пожалуйста огласите примерную стоимость

Разработка функционала личного кабинета:

1.Создание кабинета администратора

1.1 Создание партнера в системе(Логин,пароль,ФИО,Город,Форма выплаты)

1.2 Добавление услуги по Пунктам (Название,цена продажи,цена закупки,вознаграждение партнеру)

1.2.1 Редактирование статуса услуги партнера (Принята,в работе,выполнена,отменена)

1.2 Просмотр статистики по продажам партнеров за заданный период (Услуга,партнер,Цена продажи,цена закупки,сумма партнеру,чистая прибыль)

1.3 Фиксирование совершенной выплаты партнеру (вычитаем из баланса партнера),уведомляем партнера по e-mail о выплате

2.Создание кабинета партнера

2.1 Создание заявки на услугу(данные я дам позже) на основании тарифов и вознаграждений установленных администратором

2.2 Просмотр отчета о созданных услугах

11 лет назад
trando
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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