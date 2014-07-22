Часть ТЗ: 1. Необходимо перевести чат с express framework на mvc framework (sails или другой..) 2. Сохранить функциональность, но переработать структуру данных в том числе mongodb 3. Выгрузка настроек ...
Создание личного кабинета
Примерный функционал,более подробно расскажу лично,пожалуйста огласите примерную стоимость
Разработка функционала личного кабинета:
1.Создание кабинета администратора
1.1 Создание партнера в системе(Логин,пароль,ФИО,Город,Форма выплаты)
1.2 Добавление услуги по Пунктам (Название,цена продажи,цена закупки,вознаграждение партнеру)
1.2.1 Редактирование статуса услуги партнера (Принята,в работе,выполнена,отменена)
1.2 Просмотр статистики по продажам партнеров за заданный период (Услуга,партнер,Цена продажи,цена закупки,сумма партнеру,чистая прибыль)
1.3 Фиксирование совершенной выплаты партнеру (вычитаем из баланса партнера),уведомляем партнера по e-mail о выплате
2.Создание кабинета партнера
2.1 Создание заявки на услугу(данные я дам позже) на основании тарифов и вознаграждений установленных администратором
2.2 Просмотр отчета о созданных услугах
Заявки фрилансеров
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