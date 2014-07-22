Нужно реализовать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок177 просмотров

Надо написать многопоточный парсер сайта kinopoisk.ru через прокси (чтобы не банило).

Сохранять название фильма, урл в файлик

ID фильмов от 1 до 509 000

пример при ID=298: www.kinopoisk.ru/film/298/

Интересуют цена, сроки

Возможно, кто-то делал схожую работу - тоже указывайте.

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Иван 
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ZhoZho
Нибик 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$17
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Остался доволен работой Александра - быстро, качественно, в сроки. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, адекватное общение, оплата в срок. Рекомендую, ответственный работодатель.

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ZhoZho
Нибик 
33 года
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