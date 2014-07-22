Веб-программирование, разработка сайтов

Мой профиль на фрилансе https://www.fl.ru/users/ZhoZho/

Занимаюсь веб-программироанием с 2007 года. Последние несколько лет подрабатываю на фрилансе.

Обычно пишу "с нуля", есть что-то вроде собственной CMF.

Если нужно оценить мои профф. навыки, есть много исходников собственных проектов.

Профф. Навыки: PHP/GUI-PHP/SQL/С#/C++(STL)/JavaScript/ООП/MVC/Паттерны/AJAX/Bootstrap/JQuery/HTML/CSS и тд. ; Обучаем; плохо разбираюсь в серверной части, на уровне LAMP.

Есть навыки в веб-безопасности (sql-inj,xss).

Верстальщик я средний.

Есть сертификаты :)

http://certifications.ru/resume/168167/status/obsolete/