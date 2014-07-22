ZhoZho

Нибик ZhoZho

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программирование, разработка сайтов

Мой профиль на фрилансе https://www.fl.ru/users/ZhoZho/

Занимаюсь веб-программироанием с 2007 года. Последние несколько лет подрабатываю на фрилансе.

Обычно пишу "с нуля", есть что-то вроде собственной CMF.

Если нужно оценить мои профф. навыки, есть много исходников собственных проектов.

Профф. Навыки: PHP/GUI-PHP/SQL/С#/C++(STL)/JavaScript/ООП/MVC/Паттерны/AJAX/Bootstrap/JQuery/HTML/CSS и тд. ; Обучаем; плохо разбираюсь в серверной части, на уровне LAMP.

Есть навыки в веб-безопасности (sql-inj,xss).

Верстальщик я средний.

Есть сертификаты :)

http://certifications.ru/resume/168167/status/obsolete/

PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxSQL
Отзывы заказчиков
shaMan_PHP
Иван 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Нужно реализовать парсер
Остался доволен работой Александра - быстро, качественно, в сроки. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, адекватное общение, оплата в срок. Рекомендую, ответственный работодатель.
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