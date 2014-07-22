Веб-программирование, разработка сайтов
Мой профиль на фрилансе https://www.fl.ru/users/ZhoZho/
Занимаюсь веб-программироанием с 2007 года. Последние несколько лет подрабатываю на фрилансе.
Обычно пишу "с нуля", есть что-то вроде собственной CMF.
Если нужно оценить мои профф. навыки, есть много исходников собственных проектов.
Профф. Навыки: PHP/GUI-PHP/SQL/С#/C++(STL)/JavaScript/ООП/MVC/Паттерны/AJAX/Bootstrap/JQuery/HTML/CSS и тд. ; Обучаем; плохо разбираюсь в серверной части, на уровне LAMP.
Есть навыки в веб-безопасности (sql-inj,xss).
Верстальщик я средний.
Есть сертификаты :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Галерея картинок130 просмотров
- Сервис коротких ссылок со сниффером133 просмотра
- Сайт с Online видео "для взрослых"135 просмотров
- Сервис для чтения SMS119 просмотров
- ЧерноБелый список сайтов117 просмотров
- Маленький хостинг картинок121 просмотр
- Сайт для взрослых105 просмотров
- Сайт для взрослых, №2106 просмотров
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
9 лет назад
Остался доволен работой Александра - быстро, качественно, в сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, адекватное общение, оплата в срок. Рекомендую, ответственный работодатель.