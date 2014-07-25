Правки опенкарт

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Завершен4 заявки199 просмотров

Здравствуйте

Нужно реализовать галлерею изображения для опенкарт 1.5.5

В галлереи должна под возможность создавать категории и подкатегории

Нужен модуль карусель изображений галереи с выводом случайных изображений

Opencart
11 лет назад
ifors
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$150
2 дня
Быстро и качественно выполнил работу, так как я и хотела
Все отлично!

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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