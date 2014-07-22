Суть - в корзине дополнительно будет выводится столько баллов начислено за каждый товар. (это значение может быть разным для каждого товара и должно меняться из админки) Все остальное видно на мокапе (в ...
Мелкие Доработки на сайте
Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке.
Что нужно сделать:
1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал
2)Сделать логотип НЕ кликабельным на главной, на всех остальных страницах кликабельным.
3)если категория имеет страницу пагинации, то сделать единую ссылку для всех страниц, т.е. при переходе на страницы 1 2 3 4 5 6 мы имеем одну и ту же ссылку к примеру /Holodilniki , а не так как сейчас реализовано на сайте /Holodilniki/1
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