Мелкие Доработки на сайте

Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке.

Что нужно сделать:

1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал

2)Сделать логотип НЕ кликабельным на главной, на всех остальных страницах кликабельным.

3)если категория имеет страницу пагинации, то сделать единую ссылку для всех страниц, т.е. при переходе на страницы 1 2 3 4 5 6 мы имеем одну и ту же ссылку к примеру /Holodilniki , а не так как сейчас реализовано на сайте /Holodilniki/1