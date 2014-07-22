Мелкие Доработки на сайте

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке.

Что нужно сделать:

1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал

2)Сделать логотип НЕ кликабельным на главной, на всех остальных страницах кликабельным.

3)если категория имеет страницу пагинации, то сделать единую ссылку для всех страниц, т.е. при переходе на страницы 1 2 3 4 5 6 мы имеем одну и ту же ссылку к примеру /Holodilniki , а не так как сейчас реализовано на сайте /Holodilniki/1

11 лет назад
VitaliyP
Виталий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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