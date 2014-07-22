Доработать функционал Joomshopping

Суть - в корзине дополнительно будет выводится столько баллов начислено за каждый товар. (это значение может быть разным для каждого товара и должно меняться из админки)

Все остальное видно на мокапе (в приложении). Сейчас видов подарков будет 2 - пленки (для разных моделей, стоимость пленки - 1 балл), и наушники (одна модель - 2 балла)

Само собой форма должна быть интерактивной, и цифры должны меняться в зависимости от действий пользователя. Жду от вас цену и срок.