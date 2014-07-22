Скрипт для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Здравствуйте.

Ищу человека, который сможет написать скрипт для Instagram.

Скрипт должен уметь делать следующее:

- автоматически «лайкать» посты по заданному хештегу.

- подписываться на рандомные страницы пользователей

Оплата — Webmoney/Приват

В заявке просьба указывать цену и сроки.

11 лет назад
vladkiev
Влад 
51 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров