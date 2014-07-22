Разработка модуля оплаты для CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо разработать модуль оплаты payeer.com для CMS http://www.smartjobboard.com/

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11 лет назад
nordstar
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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