Исправить глюк jquery

Добрый день!

Имеется сайт (приложение). При серфинге по сайту при нажатии кнопки "Назад" браузера - она срабатывает через раз. Пропуская некоторые страницы.

Адрес в строке барузера вроде как меняется. Но страница не всегда перезагружается.

Например - заходим в духовки. Далее в расширенном поиске кликаем ок. Далее кликаем в какую либо духовку. Теперь жмем назад. К результату поиска сайт не вернулся.

Пжл сразу указывайте сумму. Срок сегодня.