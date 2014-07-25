Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Перенастройка модуля opencart (синхронизация с 1С)
Сайт создан на движке OpenCart в нем есть модуль синхронизации с 1С 8.
При изменении данных обновление базы сайта из 1С и 1С из сайта происходит полностью, а нужно обновлять только измененные данные, (например изменилась цена, пришла заявка от клиента и т.д.)
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