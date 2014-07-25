Перенастройка модуля opencart (синхронизация с 1С)

Сайт создан на движке OpenCart в нем есть модуль синхронизации с 1С 8.

При изменении данных обновление базы сайта из 1С и 1С из сайта происходит полностью, а нужно обновлять только измененные данные, (например изменилась цена, пришла заявка от клиента и т.д.)