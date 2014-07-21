Исправить парсер контента сайтов на java

Есть парсер контента

Вот его демка

http://boilerpipe-web.appspot.com/

тут его библиотеки

https://code.google.com/p/boilerpipe/

тут готовое сконфигурированное решение, которое я на данный момент использую

https://github.com/remdex/boilerpipe-and-language-detect-api-server

нужно добавить возможность вытаскивать картинку статьи. этот функционал есть в библиотеки, и представлен на демо сайте.

вы можете использовать или готовое решение, или написать свой скрипт. в интернете много примеров реализации данного механизма