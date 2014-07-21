Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Исправить парсер контента сайтов на java
Есть парсер контента
Вот его демка
http://boilerpipe-web.appspot.com/
тут его библиотеки
https://code.google.com/p/boilerpipe/
тут готовое сконфигурированное решение, которое я на данный момент использую
https://github.com/remdex/boilerpipe-and-language-detect-api-server
нужно добавить возможность вытаскивать картинку статьи. этот функционал есть в библиотеки, и представлен на демо сайте.
вы можете использовать или готовое решение, или написать свой скрипт. в интернете много примеров реализации данного механизма
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