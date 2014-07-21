Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке. Требования: ...
Доставка цветов, программирование на CMS Magento
Приветствую всех! У меня сейчас головная боль. Мне нужно сделать интернет-магазин по доставке цветов. Из всех шаблонов, которые я смотрел, больше всего понравились шаблоны движка magento, в них уже есть мобильная версия, что большой "+". Поэтому рассматриваю кандидатов на программирование именно этой CMS, с портфолио, с опытом работы, с качественной реализации задуманной идеи. Если не magento, то какая CMS? Мне нужен недогой движок и недорогой исполнитель, т.к. дорого и классно я могу заказать на 1С-Битрикс, но мне хотелось бы другой движок.
Все подробности и ТЗ скину в личку.
Спасибо за внимание.
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