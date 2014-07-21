Доставка цветов, программирование на CMS Magento

Приветствую всех! У меня сейчас головная боль. Мне нужно сделать интернет-магазин по доставке цветов. Из всех шаблонов, которые я смотрел, больше всего понравились шаблоны движка magento, в них уже есть мобильная версия, что большой "+". Поэтому рассматриваю кандидатов на программирование именно этой CMS, с портфолио, с опытом работы, с качественной реализации задуманной идеи. Если не magento, то какая CMS? Мне нужен недогой движок и недорогой исполнитель, т.к. дорого и классно я могу заказать на 1С-Битрикс, но мне хотелось бы другой движок.

Все подробности и ТЗ скину в личку.

Спасибо за внимание.