Доработка компонента

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Требуется программист битрикс на доработку компонента каталог (комплекстный компонент)

Суть задачи.

Имеются разделы, в разделах элементы.

Необходимо сделать так, чтобы Разделы были заголовками h2, а под этими заголовками выводились элементы.

Элементы должны вести на карточки.

На разделы ссылок нету.

П.С. Получилось реализовать данную задачу в компоненте bitrix:catalog.sections.top, однако ее необходимо перевести в комплекстный компонент catalog.

11 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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