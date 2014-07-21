Action script2 на action script3

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Закрыт2 заявки92 просмотра

Требуется переписать as2 на as3 100 кб кода.Пишите предложения по цене и времени

11 лет назад
Sun28
Петр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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