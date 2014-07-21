Модернизация сайта

Имеется готовый сайт (MSQL-база для локального использования)

Собран на неплохой но мало-распространенной CMS, с шаблонизатором и текстовым редактором, написаной в свое время одной веб-студией для собственного использования.

Сам сайт построен по принципу каталога, но с максимально упрощеным функционалом. Модернизация в основном касается навигации.

Проект достаточно простой без наворотов, но я постарался все описать максимально подробно... Приношу свои искренние извинения противникам "слишком бальшого количества букаффф"

ДАННЫЕ ПО ИМЕЮЩЕМУСЯ САЙТУ:

1. Навигация состоящая из двух одно-уровневых меню (Верхнего и бокового) и хлебных крошек

2. Шаблон категорий - Закладка

Поля для редактирования:

- Название для ссылки в меню и хлебных крошек

3. Шаблон единой универсальной страницы

Основные блоки и модули:

а.шапка

- логотип

- Слоган

- Верхнее одноуровневое меню

б.Левая колонка

- Боковое одноуровневое меню

в.Правая колонка (рабочая область)

- Заголовок

- Хлебные крошки

- Редактируемый текстовый блок

- Список превью дочерних универсальных страниц

- Простая Фотогалерея (список фото открываемых в модальном окне)

Поля для редактирования:

- Название для заголовка страницы

- Название для ссылки в меню (или в превью на родительской странице) и хлебных крошек

- Загрузка картинки для превью

- Редактор текстовой области

4. Фотография для фотогалереи

Поля для редактирования:

- Поле для загрузки фото

- Название фото

СТРУКТУРА САЙТА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:

1 уровень - ссылки в верхнем одноуровневом меню (шаблон закладка)

2 уровень - ссылки в боковом одноуровневом меню (шаблон единой универсальной страницы)

3+ уровни - ссылки в списке превью дочерних универсальных страниц на материнской странице.

СТРУКТУРА САЙТА ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ:

1 уровень - ссылки в верхнем меню (шаблон закладка)

2 уровень - ссылки в выпадающем списке верхнего меню (шаблон закладка)

3 уровень - ссылки в боковом меню (шаблон закладка)

4 уровень - ссылки в выпадающем списке бокового меню (шаблон единой универсальной страницы)

5,7,9+ уровни - подкатегории списка превью дочерних универсальных страниц на материнской странице (функционал похож на шаблон "закладка", только в хлебных крошках не отображается).

6,8,10+ уровни - ссылки в списке превью дочерних универсальных страниц в подкатегориях на материнской странице (шаблон единой универсальной страницы) .

Особенности навигации сайта:

- Отсутствует понятие главной страницы - по умолчанию сайт открывается на первой реальной странице, по принципу - ПЕРВЫЙ раздел выпадающего списка ПЕРВОГО раздела бокового меню в ПЕРВОМ разделе выпадающего списка первого раздела верхнего основного меню.

- Боковое меню является дочерним по отношению к верхнему. То есть содержимое меню определяется тем, какой раздел верхнего меню открыт на данный момент

- Активные ссылки в хлебных крошках начинаются с четвертого уровня структуры сайта (когда появляются первые реальные страницы). Первые 3 уровня - просто текст (имеет смысл полностью удалить теги "а"? а текст разместить непосредственно в "li")

ТРЕБУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЕ:

1. Верхнее меню добавлены одноуровневые выпадающие меню - нужно сделать необхоимые изменения в функционале

2. Боковое меню добавлены одноуровневые выпадающие меню - аналогично

3. Хлебные крошки (Изначально модуль работал некоректно поэтому активная функция ссылок была отключена) - скорее всего потребуется потребоваться внести исправления.

4. Список превью дочерних универсальных страниц - нужно будет разделить по подкатегориям с собственными подзаголовками

5. Шаблон единой универсальной страницы - нужно добавить еще два поля для редактирования:

- дополнительный текстовый комментарий

- выбор цвета для фона ссылки (Три варианта прописанные соответствующими классами в CSS)

6. Шаблон единой универсальной страницы( В превью страниц зачастую отображается одно и то же. В результате базу данных приходится засорять сотнями абсолютно одинаковых картинок) - хотелось чтобы модуль загрузки картинок для превью был заменен на другой, в котором просто требовалось указать путь на уже загруженные картинки.

7. Хотелось бы иметь дополнительный шаблон для списков превью - ссылка на другую страницу сайта, визуально выглядящую также как и превью на дочернюю страницу, только с несколько измененным списком полей:

- Название для ссылки в превью

- Загрузка картинки для превью

- поле для комментария

- поле для указания пути на нужную страницу

Приложены сканы фронтенда единой универсальной страницы какая должна быть после модернизации

"1" в спокойном состоянии

"2" с активными элементами при наведении мыши.

"3" Старая версия страницы

Изменения в верстке и в дизайне сайта я уже сделал, остался только функционал...

Проект не косммерческий, для личного пользования... Сам бы сделал, да PHP не дается...

Хотелось бы получить реальную оценку работы по времени и по деньгам...