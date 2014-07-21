Установить настройки робокассы на вордпресс и доделать настройки робокассы на джастклике .
Модернизация сайта
Имеется готовый сайт (MSQL-база для локального использования)
Собран на неплохой но мало-распространенной CMS, с шаблонизатором и текстовым редактором, написаной в свое время одной веб-студией для собственного использования.
Сам сайт построен по принципу каталога, но с максимально упрощеным функционалом. Модернизация в основном касается навигации.
Проект достаточно простой без наворотов, но я постарался все описать максимально подробно... Приношу свои искренние извинения противникам "слишком бальшого количества букаффф"
ДАННЫЕ ПО ИМЕЮЩЕМУСЯ САЙТУ:
1. Навигация состоящая из двух одно-уровневых меню (Верхнего и бокового) и хлебных крошек
2. Шаблон категорий - Закладка
Поля для редактирования:
- Название для ссылки в меню и хлебных крошек
3. Шаблон единой универсальной страницы
Основные блоки и модули:
а.шапка
- логотип
- Слоган
- Верхнее одноуровневое меню
б.Левая колонка
- Боковое одноуровневое меню
в.Правая колонка (рабочая область)
- Заголовок
- Хлебные крошки
- Редактируемый текстовый блок
- Список превью дочерних универсальных страниц
- Простая Фотогалерея (список фото открываемых в модальном окне)
Поля для редактирования:
- Название для заголовка страницы
- Название для ссылки в меню (или в превью на родительской странице) и хлебных крошек
- Загрузка картинки для превью
- Редактор текстовой области
4. Фотография для фотогалереи
Поля для редактирования:
- Поле для загрузки фото
- Название фото
СТРУКТУРА САЙТА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:
1 уровень - ссылки в верхнем одноуровневом меню (шаблон закладка)
2 уровень - ссылки в боковом одноуровневом меню (шаблон единой универсальной страницы)
3+ уровни - ссылки в списке превью дочерних универсальных страниц на материнской странице.
СТРУКТУРА САЙТА ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ:
1 уровень - ссылки в верхнем меню (шаблон закладка)
2 уровень - ссылки в выпадающем списке верхнего меню (шаблон закладка)
3 уровень - ссылки в боковом меню (шаблон закладка)
4 уровень - ссылки в выпадающем списке бокового меню (шаблон единой универсальной страницы)
5,7,9+ уровни - подкатегории списка превью дочерних универсальных страниц на материнской странице (функционал похож на шаблон "закладка", только в хлебных крошках не отображается).
6,8,10+ уровни - ссылки в списке превью дочерних универсальных страниц в подкатегориях на материнской странице (шаблон единой универсальной страницы) .
Особенности навигации сайта:
- Отсутствует понятие главной страницы - по умолчанию сайт открывается на первой реальной странице, по принципу - ПЕРВЫЙ раздел выпадающего списка ПЕРВОГО раздела бокового меню в ПЕРВОМ разделе выпадающего списка первого раздела верхнего основного меню.
- Боковое меню является дочерним по отношению к верхнему. То есть содержимое меню определяется тем, какой раздел верхнего меню открыт на данный момент
- Активные ссылки в хлебных крошках начинаются с четвертого уровня структуры сайта (когда появляются первые реальные страницы). Первые 3 уровня - просто текст (имеет смысл полностью удалить теги "а"? а текст разместить непосредственно в "li")
ТРЕБУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЕ:
1. Верхнее меню добавлены одноуровневые выпадающие меню - нужно сделать необхоимые изменения в функционале
2. Боковое меню добавлены одноуровневые выпадающие меню - аналогично
3. Хлебные крошки (Изначально модуль работал некоректно поэтому активная функция ссылок была отключена) - скорее всего потребуется потребоваться внести исправления.
4. Список превью дочерних универсальных страниц - нужно будет разделить по подкатегориям с собственными подзаголовками
5. Шаблон единой универсальной страницы - нужно добавить еще два поля для редактирования:
- дополнительный текстовый комментарий
- выбор цвета для фона ссылки (Три варианта прописанные соответствующими классами в CSS)
6. Шаблон единой универсальной страницы( В превью страниц зачастую отображается одно и то же. В результате базу данных приходится засорять сотнями абсолютно одинаковых картинок) - хотелось чтобы модуль загрузки картинок для превью был заменен на другой, в котором просто требовалось указать путь на уже загруженные картинки.
7. Хотелось бы иметь дополнительный шаблон для списков превью - ссылка на другую страницу сайта, визуально выглядящую также как и превью на дочернюю страницу, только с несколько измененным списком полей:
- Название для ссылки в превью
- Загрузка картинки для превью
- поле для комментария
- поле для указания пути на нужную страницу
Приложены сканы фронтенда единой универсальной страницы какая должна быть после модернизации
"1" в спокойном состоянии
"2" с активными элементами при наведении мыши.
"3" Старая версия страницы
Изменения в верстке и в дизайне сайта я уже сделал, остался только функционал...
Проект не косммерческий, для личного пользования... Сам бы сделал, да PHP не дается...
Хотелось бы получить реальную оценку работы по времени и по деньгам...
Заявки фрилансеров
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