Joomla 2.5 настроить модуль рассылки

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Закрыт4 заявки87 просмотров

Вставить в существующий модуль необходимые элементы управления + стандартная рассылка ( например acyba )

Joomla
11 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров