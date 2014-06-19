Сделать JS скрипт случайной смены текста.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Необходимо сделать скрипт для смены текста в случайном порядке.

В центре странице текст, по краям стрелки вперед и назад.

Стрелка вперед меняет текст в случайном порядке.

Стрелка назад возвращает предыдущей текст.

Текст меняется с анимацией появление и исчезание.

JavaScript
11 лет назад
tkstas
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
11 лет назад
$5
1 день
Вынужден оставить негативный отзыв, скрипт сделан и отправлен заказчику. Заказчик пропал, не оплатив. Кидала. Если ситуация изменится, отзыв поменяю

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
11 лет назад