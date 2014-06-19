Всем привет. Есть такой американский сервис для отелей http://sirvoy.com/, который кроме всего прочего позволяет организовать подбор и бронирование номеров на своем сайте. Регистрируешься, создаешь базу номеров и работаешь. Сервис ...
Сделать JS скрипт случайной смены текста.
Необходимо сделать скрипт для смены текста в случайном порядке.
В центре странице текст, по краям стрелки вперед и назад.
Стрелка вперед меняет текст в случайном порядке.
Стрелка назад возвращает предыдущей текст.
Текст меняется с анимацией появление и исчезание.
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