Динамический текст на LP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки118 просмотров

Есть сайтик одностраничник, без cms, html + пару форм, надо сделать возможность отображение динамического текста.

Пример и теория: http://lpgenerator.ru/blog/2014/06/19/multilending-ili-dinamicheskij-tekst-novoe-obnovlenie-platformy-lpgenerator/

HTML
11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Юрий на отличном справился с заданием, сделал все быстро и очень качественно!
Все отлично. Буду рад сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад