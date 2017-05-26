Качественное выполнение проекта в срок. Грамотное лояльное отношение.
Уважаемый заказчик, Вашему вниманию предлагается нижеприведенный спектр услуг и немножко больше:
- Качественная валидная верстка (ЛП одностраничники, многостраничники), кроссбраузерность;
- Создание динамических и статических страниц;
- Редактирование, исправление, доработка готовых проектов;
- Работа с базами данных, формирование отчетов;
- Организация обратной связи с клиентом;
- Размещение готового сайта на своем хостинге, бесплатный перенос Вашего сайта с существующего хостинга на мой (с переносом неиспользованного срока действия сайта, но не более 6 месяцев);
- При заказе сайта и размещении его на моем хостинге, по желанию клиента бесплатно регистрирую любое выбранное доменное имя (адрес страницы, по которой будет доступен сайт), если оно на данный момент свободно для регистрации.
- Регистрация доменов;
- Защита от взлома сайта;
- Привязка платежных систем на Ваш сайт (есть опыт работы с такими платежными системами: WebMoney (Вебмани), ЯндексДеньги, Qiwi (Киви), PayPal (Пейпал)).
- Грамотное терпеливое общение с заказчиком;
- Неординарное мышление;
- Быстрое и качественное выполнение поставленной задачи.
Skype: haiter.com.ua
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Не была в Египте, но похвастаться сможет.301 просмотр
- Открытка на годовщину свадьбы403 просмотра
- С 8 марта393 просмотра
- Гоголевская фантазия327 просмотров
- Создание образа вампира из обычной фотографии241 просмотр
- Отправка заявок на почту252 просмотра
- Подборка контента (картинки для категорий)188 просмотров
- Подборка контента (картинки для категорий)179 просмотров
- Размещение выбранной картинки в Twitter, Facebook.224 просмотра
- Я в соц. сетях171 просмотр
- Каждая заявка с уникальным номером239 просмотров
- Социальные кнопки поделиться с друзьями317 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Отлично выполненная работа! Все точно по срокам, быстрые правки по необходимости. Крайне доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Интересный проект, оплата по договоренности. Было приятно работать.
$15
10 баллов
6 лет назад
спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за задачу, интересный проект, а также своевременную оплату.
$25
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за качественную и быстро исполненную работу!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную задачу! Заказчик грамотный, оплата своевременная, рекомендую к сотрудничеству.
$25
10 баллов
7 лет назад
Всё сделано очень качественно, профессионально и в срок. Грамотный специалист, знающий своё дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
Один из тех заказчиков, с кем приятно вести дела. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$15
10 баллов
7 лет назад
отлично решил задачу
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, четко поставленная задача, прислал предоплату (что было приятным моментом). Приятно было работать, рекомендую!
Веб-программирование
36 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга