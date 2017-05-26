Haiter

Юрий Haiter

 
36 летРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественное выполнение проекта в срок. Грамотное лояльное отношение.

Уважаемый заказчик, Вашему вниманию предлагается нижеприведенный спектр услуг и немножко больше:

  • Качественная валидная верстка (ЛП одностраничники, многостраничники), кроссбраузерность;
  • Создание динамических и статических страниц;
  • Редактирование, исправление, доработка готовых проектов;
  • Работа с базами данных, формирование отчетов;
  • Организация обратной связи с клиентом;
  • Размещение готового сайта на своем хостинге, бесплатный перенос Вашего сайта с существующего хостинга на мой (с переносом неиспользованного срока действия сайта, но не более 6 месяцев);
  • При заказе сайта и размещении его на моем хостинге, по желанию клиента бесплатно регистрирую любое выбранное доменное имя (адрес страницы, по которой будет доступен сайт), если оно на данный момент свободно для регистрации.
  • Регистрация доменов;
  • Защита от взлома сайта;
  • Привязка платежных систем на Ваш сайт (есть опыт работы с такими платежными системами: WebMoney (Вебмани), ЯндексДеньги, Qiwi (Киви), PayPal (Пейпал)).
  • Грамотное терпеливое общение с заказчиком;
  • Неординарное мышление;
  • Быстрое и качественное выполнение поставленной задачи.
C уважением, Юрий Костенко.

Skype: haiter.com.ua

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
asdfq
Павел 
38 летГреция
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
MAGENTO: исправить ошибки на сайте.
Отлично выполненная работа! Все точно по срокам, быстрые правки по необходимости. Крайне доволен сотрудничеством.
Интересный проект, оплата по договоренности. Было приятно работать.
Ответный отзыв
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Корректировки на сайте
спасибо
Спасибо за задачу, интересный проект, а также своевременную оплату.
Ответный отзыв
BoraDesign
Иван 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
JavaScript правки на сайте
Спасибо за качественную и быстро исполненную работу!
Спасибо за интересную задачу! Заказчик грамотный, оплата своевременная, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
svensen
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Починить форму обратной связи и перенести хостинг
Всё сделано очень качественно, профессионально и в срок. Грамотный специалист, знающий своё дело. Рекомендую!
Один из тех заказчиков, с кем приятно вести дела. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
flakco
Артем 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Отключить автоматическое увеличение изображения в шаблоне wp в им
отлично решил задачу
Грамотный заказчик, четко поставленная задача, прислал предоплату (что было приятным моментом). Приятно было работать, рекомендую!
Ответный отзыв
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36 отзывов
от $10
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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нет рейтинга
Служба поддержки
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Стихи, Песни и Проза
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Тестирование ПО
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от $1
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от $1от 1 дня
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от $1от 1 дня
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от $1
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