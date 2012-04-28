Естьдействующий сайт (в виде HTML-страниц) и доменное имя "orlovka-rest.com" на украинскомхостинге "freehost.com.ua". Необходимо перенести доменное имя на российский хостинг "timeweb.ru". Так, чтобы сайт корректно начал работу на новом хостинге, включая Форму обратной связи ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте!Есть сайт(http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Сайт рабочий,имеющиеся форма обратной связи (страница "Контакты") и книга отзывов (страница "Отзывы") тоже рабочие. Но в последнее время стал проходить спам (особенно на книгу отзывов, смотри ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт (http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Нужно починить формы обратной связи (перестали работать, не приходят письма, отправляемые с сайта). Или сделать новые рабочие. Также нужно перенести сайт на другой хостинг (с ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внести изменения на уже готовом сайте (http://orlovka-rest.com/). Сайт сделан в виде html-страниц. Необходимо:- переделать фото галерею,сделать её адаптированной к размеру экрана;- разместить ссылку (кнопку) на группу ВК (не на всехстраницах). Группа ...Завершен8 лет назад
Есть рабочий сайт: www.orlovka-rest.com.ua. Требуется: - переделать вёрстку, чтобы сайт корректно работал на различных разрешениях, а также смартфонах, планшетах и т.п. (примерно, как здесь: http://bezdnaspa.ru/). Если это невозможно, создать версию сайта для мобильных устройств. ...Завершен11 лет назад
Есть сайт на DLE 9.3: http://sportrelease.org/. Два дня назад начались проблемы. Сперва вылезло сообщение о вредоносном ПО на сайте. Затем пропал доступ к Админпанели. Авторизоваться могу, но войти в Админку не могу. Попробовал перезалить файлы ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен анимированный Gif-баннер для рекламы туристического сайта (www.orlovka-rest.com.ua). Размер 165 на 165.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть действующий сайт: www.orlovka-rest.com.ua Для страницы «Контакт» этого сайта нужно сделать Форму обратной связи (примерно такую, как здесь: http://iamdenis.ru/demo/form/formtest1.html) и прикрутить её на сервер. Т.е. в итоге нужен HTML-код, CSS-код, файл-обработчик «php» и ...Завершен13 лет назад
Есть сайт на DLE 9.3 (http://sportrelease.org/). Сайт полностью рабочий. При попытке изменить настройки через Панель управления DLE (Настройка групп пользователей - редактирование группы "Гости" или любой другой), возникает ошибка MySQL (Unknown column 'allow_vote' in 'field ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется подключить уже готовую книгу отзывов, сверстанную на сайте (www.orlovka-rest.com.ua), к базе данных MySQL. База данных тоже уже создана. Сама книга отзывов также была подключена и работала. Однако, при некорректном обновлении сайта на сервере был ...Завершен13 лет назад
Требуется сделать логотип на украинском языке для украинской версии сайта (www.orlovka-rest.com.ua). Текст: «Відпочинок в Орловці». Сам логотип должен быть точной копией (размер, цвета и т.д.) русского варианта, который прилагается.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходима определенная доработка уже сверстанных html-страниц (см приложение, архив "orlovka-rest.rar"). А именно: изменить расположение контента на страницах; прикрутить меню по типу того, что находится в приложении "menu.rar" (если возможно); сверстать скрипт гостевой ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua Он, в принципе, наполнен содержанием. Но содержание, что называется, не уникальное, взято на 60% с аналогичных ресурсов интернета. Сейчас планируется обновление сайта, и необходимо грамотное и профессиональное наполнение контентом по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua Нужен новый фоновый рисунок для этого сайта. Образец того, что хотелось бы иметь, в прикрепленном файле. Т.е., небо и море постепенно переходящее в сплошной фон внизу. Там тока образец. За ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт на DLE: http://sportrelease.org/ Нужен код (HTML-код и CSS-код) для шапки этого сайта. Т.е., чтобы шапка и логотип сайта выглядели одинаково на всех разрешениях от 1024 до 1920. Логотип слева, а рисунок шапки ...Завершен14 лет назад
Есть сайт (sportrelease.org) спортивной тематики. Нужны логотип и шапка для этого сайта. Логотип там есть, но он не устраивает. Нужен такого же плана и размера, но другой, более стильный. При этом, в тексте логотипа ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть шаблон сайта, сделанный изначально под DLE 8.5 и адаптированный под DLE 9.2. После внесения изменений под версию 9.2 перестал работать рекламный модуль слайд-шоу. Возможно, есть конфликт сценариев JavaScript, который заключается в том, что для ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Имеется шаблон, разработанный под DLE 8.5. Шаблон полностью рабочий. Нужно адаптировать шаблон под версию DLE 9.2. Обязательное условие – сохранить работоспособность встроенного в шаблон модуля слайд-шоу. Если хотите выполнить эту работу, пожалуйста, указывайте цены!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад