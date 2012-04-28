svensen

Андрей svensen

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать перенос доменного имени с одного хостинга на другой

    Естьдействующий сайт (в виде HTML-страниц) и доменное имя "orlovka-rest.com" на украинскомхостинге "freehost.com.ua". Необходимо перенести доменное имя на российский хостинг "timeweb.ru". Так, чтобы сайт корректно начал работу на новом хостинге, включая Форму обратной связи ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Защитить форму обратной связи и книгу отзывов от спама

    Здравствуйте!Есть сайт(http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Сайт рабочий,имеющиеся форма обратной связи (страница "Контакты") и книга отзывов (страница "Отзывы") тоже рабочие. Но в последнее время стал проходить спам (особенно на книгу отзывов, смотри ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Починить форму обратной связи и перенести хостинг

    Здравствуйте! Есть сайт (http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Нужно починить формы обратной связи (перестали работать, не приходят письма, отправляемые с сайта). Или сделать новые рабочие. Также нужно перенести сайт на другой хостинг (с ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка уже сверстанных html-страниц

    Здравствуйте! Необходимо внести изменения на уже готовом сайте (http://orlovka-rest.com/). Сайт сделан в виде html-страниц. Необходимо:- переделать фото галерею,сделать её адаптированной к размеру экрана;- разместить ссылку (кнопку) на группу ВК (не на всехстраницах). Группа ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптировать сайт под любое разрешение и мобильные

    Есть рабочий сайт: www.orlovka-rest.com.ua. Требуется: - переделать вёрстку, чтобы сайт корректно работал на различных разрешениях, а также смартфонах, планшетах и т.п. (примерно, как здесь: http://bezdnaspa.ru/). Если это невозможно, создать версию сайта для мобильных устройств. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Починить доступ к админпанели сайта на DLE 9.3

    Есть сайт на DLE 9.3: http://sportrelease.org/. Два дня назад начались проблемы. Сперва вылезло сообщение о вредоносном ПО на сайте. Затем пропал доступ к Админпанели. Авторизоваться могу, но войти в Админку не могу. Попробовал перезалить файлы ...

    DLE
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать форму обратной связи на сайт

    Есть действующий сайт: www.orlovka-rest.com.ua Для страницы «Контакт» этого сайта нужно сделать Форму обратной связи (примерно такую, как здесь: http://iamdenis.ru/demo/form/formtest1.html) и прикрутить её на сервер. Т.е. в итоге нужен HTML-код, CSS-код, файл-обработчик «php» и ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить ошибку MySQL для DLE 9.3

    Есть сайт на DLE 9.3 (http://sportrelease.org/). Сайт полностью рабочий. При попытке изменить настройки через Панель управления DLE (Настройка групп пользователей - редактирование группы "Гости" или любой другой), возникает ошибка MySQL (Unknown column 'allow_vote' in 'field ...

    DLEMySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подключить книгу отзывов к базе данных MySQL

    Требуется подключить уже готовую книгу отзывов, сверстанную на сайте (www.orlovka-rest.com.ua), к базе данных MySQL. База данных тоже уже создана. Сама книга отзывов также была подключена и работала. Однако, при некорректном обновлении сайта на сервере был ...

    MySQL
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать логотип на украинском языке

    Требуется сделать логотип на украинском языке для украинской версии сайта (www.orlovka-rest.com.ua). Текст: «Відпочинок в Орловці». Сам логотип должен быть точной копией (размер, цвета и т.д.) русского варианта, который прилагается.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка уже сверстанных html-страниц

    Здравствуйте! Необходима определенная доработка уже сверстанных html-страниц (см приложение, архив "orlovka-rest.rar"). А именно: изменить расположение контента на страницах; прикрутить меню по типу того, что находится в приложении "menu.rar" (если возможно); сверстать скрипт гостевой ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта плюс перевод на украинский.

    Здравствуйте! Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua Он, в принципе, наполнен содержанием. Но содержание, что называется, не уникальное, взято на 60% с аналогичных ресурсов интернета. Сейчас планируется обновление сайта, и необходимо грамотное и профессиональное наполнение контентом по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фоновое изображение для сайта

    Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua Нужен новый фоновый рисунок для этого сайта. Образец того, что хотелось бы иметь, в прикрепленном файле. Т.е., небо и море постепенно переходящее в сплошной фон внизу. Там тока образец. За ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка шапки сайта под любое разрешение

    Есть сайт на DLE: http://sportrelease.org/ Нужен код (HTML-код и CSS-код) для шапки этого сайта. Т.е., чтобы шапка и логотип сайта выглядели одинаково на всех разрешениях от 1024 до 1920. Логотип слева, а рисунок шапки ...

    CSSDLEHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать логотип и шапку для сайта на DLE

    Есть сайт (sportrelease.org) спортивной тематики. Нужны логотип и шапка для этого сайта. Логотип там есть, но он не устраивает. Нужен такого же плана и размера, но другой, более стильный. При этом, в тексте логотипа ...

    DLE
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить конфликт Java в шаблоне под DLE 9.2

    $50

    Есть шаблон сайта, сделанный изначально под DLE 8.5 и адаптированный под DLE 9.2. После внесения изменений под версию 9.2 перестал работать рекламный модуль слайд-шоу. Возможно, есть конфликт сценариев JavaScript, который заключается в том, что для ...

    DLEJavaJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделка DLE шаблона под версию 9.2

    Здравствуйте! Имеется шаблон, разработанный под DLE 8.5. Шаблон полностью рабочий. Нужно адаптировать шаблон под версию DLE 9.2. Обязательное условие – сохранить работоспособность встроенного в шаблон модуля слайд-шоу. Если хотите выполнить эту работу, пожалуйста, указывайте цены!

    DLE
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

atraks
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать перенос доменного имени с одного хостинга на другой
HTML
Во время выполнения заказа все время был на связи ответы на свои вопросы получал моментально, буду рад если пригласит на новый заказ.
Всё отлично, сделано быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Защитить форму обратной связи и книгу отзывов от спама
HTML
Все отлично. Все время работы на связи, своевременная оплата.
Всё сделано грамотно, профессионально и быстро. Большое спасибо! Рекомендую данного фрилансера!
Ответный отзыв
Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Починить форму обратной связи и перенести хостинг
HTML
Один из тех заказчиков, с кем приятно вести дела. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Всё сделано очень качественно, профессионально и в срок. Грамотный специалист, знающий своё дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
8 лет назад
Доработка уже сверстанных html-страниц
HTML
Четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую как хорошего заказчика!
Работа сделано грамотно и профессионально. Точно в срок. Большое спасибо! Рекомендую данного фрилансера!
Ответный отзыв
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта плюс перевод на украинский.
Отличный заказчик, отличный заказ
Отличная работа. Текст написано профессионально, и грамотно оптимизирован под поисковые запросы.
Ответный отзыв
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