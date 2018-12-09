Сергей Абаленцев atraksatraks
40 летРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Написание и доработка скриптов на php или python
Большой опыт в установке скриптов.
Написание скриптов на заказ.
Опыт работы с php+mysql+mssql+interbase+AJAX+python+nagios+zabbix
Написание плагинов для nagios, шаблоны для zabbix
Написание телеграмм ботов.
Последние работы: www.kimdao.ru/forum (установка форума)
www.gotovoe.ru (написание движка)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Администрирование tv портала190 просмотров
- Администрирование сайта провайдера197 просмотров
- Бот приема платежей за услуги связи у провайдера175 просмотров
- Администрирование сайта183 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничеством остался полностью доволен!
Ответный отзыв
Вся инфа была предоставлена, безо всякой воды, работать одно удовольствие.
$8
10 баллов
5 лет назад
Сергей на отлично справился с заданием, все выполнено на высшем уровне. Однозначно рекомендую обратиться!
Ответный отзыв
Во время выполнения заказа заказчик был на связи и оказывал содействие. Оплата сразу после выполнения.
$25
10 баллов
5 лет назад
Отличный специалист, предложил несколько вариантов решений, подошел ответственно к работе, обсуждали детали дольше, чем решалась задача )
Ответный отзыв
Заказчик постоянно на связи, на все уточнения отвечал буквально в течение 5-10 минут в любое время. Оплата сразу после завершения работ.
$20
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на "Отлично". Сергей быстро входит в курс дела; всю работу выполнил раньше установленного срока, был всегда на связи. Мастер своего дела!
Ответный отзыв
Работу то выполнил, только оплату за нее не получил
$15
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично, сделано быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Во время выполнения заказа все время был на связи ответы на свои вопросы получал моментально, буду рад если пригласит на новый заказ.