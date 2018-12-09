atraks

Сергей Абаленцев atraks

 
40 летРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Написание и доработка скриптов на php или python

Большой опыт в установке скриптов.

Написание скриптов на заказ.

Опыт работы с php+mysql+mssql+interbase+AJAX+python+nagios+zabbix

Написание плагинов для nagios, шаблоны для zabbix

Написание телеграмм ботов.

Последние работы: www.kimdao.ru/forum (установка форума)

www.gotovoe.ru (написание движка)

PHPPythonMySQLAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Прописать в базу номера товаров
Сотрудничеством остался полностью доволен!
Вся инфа была предоставлена, безо всякой воды, работать одно удовольствие.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Заменить словоформу название города
Сергей на отлично справился с заданием, все выполнено на высшем уровне. Однозначно рекомендую обратиться!
Во время выполнения заказа заказчик был на связи и оказывал содействие. Оплата сразу после выполнения.
Ответный отзыв
wildvic
Виктор 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$25
10 баллов
5 лет назад
Алгоритм скрипта
Отличный специалист, предложил несколько вариантов решений, подошел ответственно к работе, обсуждали детали дольше, чем решалась задача )
Заказчик постоянно на связи, на все уточнения отвечал буквально в течение 5-10 минут в любое время. Оплата сразу после завершения работ.
Ответный отзыв
a-korablev
Андрей 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Продублировать запрос создание order в другую базу
Работа выполнена на "Отлично". Сергей быстро входит в курс дела; всю работу выполнил раньше установленного срока, был всегда на связи. Мастер своего дела!
Работу то выполнил, только оплату за нее не получил
Ответный отзыв
svensen
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать перенос доменного имени с одного хостинга на другой
Всё отлично, сделано быстро и профессионально. Рекомендую!
Во время выполнения заказа все время был на связи ответы на свои вопросы получал моментально, буду рад если пригласит на новый заказ.
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