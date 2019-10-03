a-korablev

Андрей a-korablev

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.

Моя ответственность:

- готов приступить уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи, никуда не пропадаю

- гарантия на верстку

  • Мой телеграм: @andrey4639
Род занятий:

  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.
  • Веб-программирование
  • Веб-дизайн
  • Обработка фото
  • Аудио-видео монтаж
  • Фирменный стиль
  • Создание инвестиционных проектов
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:

- HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, SСSS, GIT, Photoshop, Sony Vegas

Образование:

- Высшее техническое

JavascriptHTMLjQueryPhotoshopGit