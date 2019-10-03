Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.

Моя ответственность:

- готов приступить уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи, никуда не пропадаю

- гарантия на верстку

Мой телеграм: @andrey4639

Род занятий:

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.

Веб-программирование

Веб-дизайн

Обработка фото

Аудио-видео монтаж

Фирменный стиль

Создание инвестиционных проектов

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, SСSS, GIT, Photoshop, Sony Vegas

Образование:

- Высшее техническое