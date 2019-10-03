Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.
Моя ответственность:
- готов приступить уже сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи, никуда не пропадаю
- гарантия на верстку
- Мой телеграм: @andrey4639
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.
- Веб-программирование
- Веб-дизайн
- Обработка фото
- Аудио-видео монтаж
- Фирменный стиль
- Создание инвестиционных проектов
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, SСSS, GIT, Photoshop, Sony Vegas
Образование:
- Высшее техническое
Портфолио
- Верстка + js + jq +анимации102 просмотра
- Адаптивный сайт, 10+ страниц и jq, js решения90 просмотров
- Ethereum Silver / Инвест. проект86 просмотров
- Armata Financical Group / Верстка83 просмотра
- Alinto Investment Project / Верстка +jq,js решения79 просмотров