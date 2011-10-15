Сделать логотип и шапку для сайта на DLE

Есть сайт (sportrelease.org) спортивной тематики. Нужны логотип и шапка для этого сайта. Логотип там есть, но он не устраивает. Нужен такого же плана и размера, но другой, более стильный. При этом, в тексте логотипа желательно сохранить «стрелочку», имеющуюся в дизайне всего сайта (и в старом лого, и в виде зеленых стрелочек).

Также нужна шапка, сочетающаяся с лого. Общая идея логотипа и шапки такая, что имеется тут: cinemafor.com Только вместо киногероев, изображенных там на шапке, спортивные персонажи. Т.е., сама шапка – изображение «jpg», шириной 715 px и высотой 150 px, с рисунком в центре и сплошным фоном слева и справа. Цвет фона синий, примерно такой, как сейчас на шапке сайта sportrelease.org. Но можно и другого оттенка (на Ваш выбор), лишь бы сочеталось с дизайном сайта. Тоже касается цветов, размера и т.п. для логотипа.

В прикрепленном файле примерный образец шапки. Кроме того, имеется подборка рисунков спортивных персонажей, которых хотелось бы иметь на шапке.