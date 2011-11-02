Доработать лого

# 1 — $ 50

Есть готовый Логотип, его концепция полностью устравивает. Но он скажем так не имеет "Товарного вида", т.е быть представлен широкой аудитории мы пока не готовы. поэтому нужна ваша помощь!

С победителем конкурса желаю иметь дальнейшие дела, для создания в последствии векторного варианта логотипа, и создании корпоративного стиля на основе логотипа.

Задача: Придать "Товарный вид" .

Желаю успехов!