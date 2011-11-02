Доработать лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен77 заявок2867 просмотров
#1$50

Есть готовый Логотип, его концепция полностью устравивает. Но он скажем так не имеет "Товарного вида", т.е быть представлен широкой аудитории мы пока не готовы. поэтому нужна ваша помощь!

С победителем конкурса желаю иметь дальнейшие дела, для создания в последствии векторного варианта логотипа, и создании корпоративного стиля на основе логотипа.

Задача: Придать "Товарный вид" .

Желаю успехов!

14 лет назад
webdisain
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

ScrewDr
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#1
Очень доволен работой, на конкурсе единственный кто проявил настоящий професианолизм. ПО просьбе исправил, подправил недочеты в минимальные сроки. Большое спасибо, буду рад иметь дальнейшие завязки с Виталием!
Все супер !

Заявки фрилансеров

ScrewDr
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#1