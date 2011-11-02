Требуется изготовить логотип для сайта http://russia.ecpp.org основываясь на логотипе головной организации http://ecpp.org . Идея та же, но надо заменить ECPP --> ЕКПП и карту Европы на карту России. Возможно поиграться с цветовым решением.
Доработать лого
Есть готовый Логотип, его концепция полностью устравивает. Но он скажем так не имеет "Товарного вида", т.е быть представлен широкой аудитории мы пока не готовы. поэтому нужна ваша помощь!
С победителем конкурса желаю иметь дальнейшие дела, для создания в последствии векторного варианта логотипа, и создании корпоративного стиля на основе логотипа.
Задача: Придать "Товарный вид" .
Желаю успехов!
Победитель конкурса
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