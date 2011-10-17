Логотип общественной организации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок218 просмотров

Требуется изготовить логотип для сайта http://russia.ecpp.org основываясь на логотипе головной организации http://ecpp.org . Идея та же, но надо заменить ECPP --> ЕКПП и карту Европы на карту России. Возможно поиграться с цветовым решением.

14 лет назад
lamart
Павел 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена великолепно, именно так как требовалось. Миша замечательный дизайнер и прекрасный человек. :)
О! Это была замечательная работа. Справились очень быстро и в этом вся заслуга заказчика. Павел всегда четко формулировал свои мысли (даже рисовал)))))))))) Всё прошло на УРА!!!!! Оплата мгновенная и много-много хороших впечатлений в подарок) Спасибо.

Заявки фрилансеров

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад