Разработать простой логотип

Целевая аудитория - студенты со всех стран СНГ и прибалтики. Блоги об Америке и о программе студенческого обмена в Америку. Нужен оригинальный логотип под этот шаблон: http://street-spirit.dev.stfalcon.com/ (чтобы вписывался в шаблон гармонично, ...