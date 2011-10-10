Отрисовать логотип для Юридического центра "Эксперт"
Разработать написание и графический образ названия
Задача – разработать написание и графический образ названия интернет-портала. Это для начала. После согласования - главная страница сайта, наклейка для магазина, листовка A5 и другие элементы.
Тематика – интернет-витрина одежды.
От вас портфолио, стоимость и сроки.
Бриф на разработку отправляется по запросу.
Поэтапная оплата после утверждения превью лого и фирменного знака (графического образа).
Заявки фрилансеров
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