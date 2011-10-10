Задача – разработать написание и графический образ названия интернет-портала. Это для начала. После согласования - главная страница сайта, наклейка для магазина, листовка A5 и другие элементы.

Тематика – интернет-витрина одежды.

От вас портфолио, стоимость и сроки.

Бриф на разработку отправляется по запросу.

Поэтапная оплата после утверждения превью лого и фирменного знака (графического образа).