Креативный логотип для компании. Интернет-услуги

Задача: разработать креативный логотип для компании, которая предоставляет услуги по сайтам, продвижению, рекламе (интернет + наружка).

Идея компании: предоставлять индивидуальные, уникальные решения для бизнеса, которые решают поставленные цели и задачи.

Детальный бриф в приложении к письму (пароль только предварительным кандидатам).

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ указать:

1. Примеры работ - 3 лучших;

2. Стоимость и кол-во вариантов лого;

3. Общая стоимость если у вас заказывать сразу с бланками, визитками, конвертами и папками.