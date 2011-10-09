Нарисовать визитку, уложить уникально буквы на "лого".
Креативный логотип для компании. Интернет-услуги
Задача: разработать креативный логотип для компании, которая предоставляет услуги по сайтам, продвижению, рекламе (интернет + наружка).
Идея компании: предоставлять индивидуальные, уникальные решения для бизнеса, которые решают поставленные цели и задачи.
Детальный бриф в приложении к письму (пароль только предварительным кандидатам).
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ указать:
1. Примеры работ - 3 лучших;
2. Стоимость и кол-во вариантов лого;
3. Общая стоимость если у вас заказывать сразу с бланками, визитками, конвертами и папками.
Заявки фрилансеров
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