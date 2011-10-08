Требуется логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт54 заявки535 просмотров

Требуется логотип для интернет магазина. Название "Brivi.lv". В логотипе должна присутствовать надпись "interneta veikals".

14 лет назад
Shyroop
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров