Нарисовать визитку, уложить уникально буквы на "лого".
Требуется логотип
Требуется логотип для интернет магазина. Название "Brivi.lv". В логотипе должна присутствовать надпись "interneta veikals".
Заявки фрилансеров
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