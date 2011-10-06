Нарисовать логотип. Для Азарнов Виктор (azarnov)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт2 заявки174 просмотра

Нарисовать логотип для сайта по кованым элементам.

14 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$50
6 дней
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки