Нужен логотип для сайта творческой мастерской www.holstik.ru
Логотип для продуктового магазина
Здравствуйте!
Необходимо разработать логотип для сети небольших продуктовых минимаркетов, формат "магазин у дома".
Будет использоваться в основном для наружной рекламы - витрины, вывески, лайтбоксы.
Название - Продуктовый квартал
Ограничений по стилю и цветовому решению нет.
Категория покупателей - жители микрорайона и "экспресс" покупатели.
Акценты - небольшой магазин с большими возможностями, умеренные цены, близость, удобство.
Прошу прикреплять запароленные файлы (пароли мне на почту).
Будут вопросы - мне на почту.
Победитель конкурса
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