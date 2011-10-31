Логотип для продуктового магазина

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен95 заявок4217 просмотров
#1$120

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип для сети небольших продуктовых минимаркетов, формат "магазин у дома".

Будет использоваться в основном для наружной рекламы - витрины, вывески, лайтбоксы.

Название - Продуктовый квартал

Ограничений по стилю и цветовому решению нет.

Категория покупателей - жители микрорайона и "экспресс" покупатели.

Акценты - небольшой магазин с большими возможностями, умеренные цены, близость, удобство.

Прошу прикреплять запароленные файлы (пароли мне на почту).

Будут вопросы - мне на почту.

14 лет назад
denigored
Денис 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

aivana
Яна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1
Неординарный подход к решению поставленных задач. Работы очень интересные. Быстрая реакция на внесение корректировок! Рекомендую! Яна, спасибо за работу!
Было приятно с Вами работать, спасибо!

Заявки фрилансеров

aivana
Яна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1