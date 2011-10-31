Логотип для продуктового магазина

Приветствую всех участников! Необходим логотип для сайта. Ниша, обучение заработку в интернете, "ИНФО-БИЗНЕС" Основные цвета: Синий, ярко-серый и черный. Эти три цвета будут выражены на официальном сайте. Описание того что будет на ...