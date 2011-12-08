Приватный проект для Егоровой Светланы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки144 просмотра

Разработать логотип по ТЗ

14 лет назад
Alina_Profi
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
Супер логотип! Всем советую!
Большое спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад

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