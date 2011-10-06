Необходимо прорисовать в векторах и добавить надпись English Studio, выполненную подходящим шрифтом, внизу. Кусочек корабля захватывать не надо))
Логотип сайта про животных
Нужен логотип для сайта про животных. Требуется что-то очень простое, но понятное.
Более подробно свои пожелание расскажу исполнителю.
Спасибо !
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