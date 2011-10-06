Логотип сайта про животных

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок334 просмотра

Нужен логотип для сайта про животных. Требуется что-то очень простое, но понятное.

Более подробно свои пожелание расскажу исполнителю.

Спасибо !

14 лет назад
kimbee
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$150
1 день
Сергей создал великолепниший логотип ! Все мои пожелания учтены ! Рекомендую !
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,моментальная оплата,все условия для успешного завершения проекта. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад