Проект для Виктора Азарнова (BridgePort)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки169 просмотров

Логтип для проекта Bridgeport.

14 лет назад
yevgeny71
Евгений 
53 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$80
6 дней
Превосходно выполненный проект !! Спасибо Виктор.
Только положительное впечатление от совместной работы. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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