Требуется: логотип компании, фирменный бланк, макет визитки. Компания "Сополимер" занимается поставкой материалов для внутренних инженерных сетей (трубы для водоснабжения из пластиков, радиаторы отопления, запорная арматура). Срок 1-1,5 недели. Предложения указывать со стоимостью.
Логотип для портала о дизайнерах
ТЗ и аванс вышлем кандидату после его утверждения.
От вас мы ждем:
Примеры качественного создания логотипа и фирменного стиля.
Стоимость работы по созданию логотипа.
Количество вариантов полета вашей мысли и креатива.
Готовность приступить немедленно.
Рассмотрим покупку вашей работы с возможностью доработки.
С уважением.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Требуется разработать фир. стиль для студии. Подробное описание в ТЗ.Завершен14 лет назад
Нужно разработать логотип и фирменный стиль (бланк и визитка) для компании "Содействие" (финансы, кредитование). Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для сайта строительства деревянных домов нужен красивый логотип (для stroydom.info) Каконибудь симпатичный дом на котором видно что он почти построен но работа в разгаре в цветовой гамме сочитающейся с оформлением сайтаЗакрыт14 лет назад
- $50
Разработать логотип для компании по производсту одежды. Цвета есть, идея есть, нужна реализация. Ничего сложного или необычного. Подробно в приложении. ps Крайне желательно задание сделать за сегодня. Оплата ...Закрыт14 лет назад
Нужно разработать логотип и фирменный стиль для медицинской клиники "Единство". Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть логотип в формате .png, необходимо переделать его в вектор в формате Corell Draw для размещения в печатной продукции - буклеты, визитки. Называйте стоимость и срок.Завершен14 лет назад
- $120
Требуется разработать логотип для магазина розничной торговли. Продукция для сада и огорода. В ассортименте преобладают товары для природного и органического земледелия и садоводства. Название ЧУДО ЛЕЙКА. Основное назначение ...Завершен14 лет назад
Нужно изменить 2 логотипа (исходники во вложении): Пьеро - избавиться от самого пьеро в овальной рамке, чтобы осталась только табличка (нужно дорисовать верхнюю кромку) Клич - сделать белый фон Отличного ...Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо создать логотип и favicon к нему для сайта с направлением - детские товарыЗавершен14 лет назад