Логотип для портала о дизайнерах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт54 заявки569 просмотров

ТЗ и аванс вышлем кандидату после его утверждения.

От вас мы ждем:

Примеры качественного создания логотипа и фирменного стиля.

Стоимость работы по созданию логотипа.

Количество вариантов полета вашей мысли и креатива.

Готовность приступить немедленно.

Рассмотрим покупку вашей работы с возможностью доработки.

С уважением.

14 лет назад
Ktstudio
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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