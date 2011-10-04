Переделать 2 логотипа

Нужно изменить 2 логотипа (исходники во вложении):

Пьеро - избавиться от самого пьеро в овальной рамке, чтобы осталась только табличка (нужно дорисовать верхнюю кромку)

Клич - сделать белый фон

Отличного качества логотипов не нужно, т.к. они будут печататься маленьким размером в буклете А4 (образец во вложении).