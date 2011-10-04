Переделать 2 логотипа

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Завершен29 заявок388 просмотров

Нужно изменить 2 логотипа (исходники во вложении):

Пьеро - избавиться от самого пьеро в овальной рамке, чтобы осталась только табличка (нужно дорисовать верхнюю кромку)

Клич - сделать белый фон

Отличного качества логотипов не нужно, т.к. они будут печататься маленьким размером в буклете А4 (образец во вложении).

14 лет назад
werewind
Виктор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Быстро. Недорого. То что нужно.
Спасибо. Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

OliaYu
Ольга 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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