Отрисовать картинку, 3 кнопки для моб. приложения

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок256 просмотров

значится нужно кратинку что во вложении размером - 1280 х 800, png файл с прозрачностью, все что черное - должно быть прозрачным, а логотип белого цвета.

плюс три кнопки размером 640х240 - стилистика в общем ключе с картинкой.

1. кнопка - Fasebook

2. кнопка - Выбор цвета

3.кнопка - Регистрация в клубе

кнопки в двух состояниях - нажатое и нет. + надпись на кнопке отдельным слоем должна быть

от Вас стоимость работы. можно на [email protected]

14 лет назад
nestor66
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Качественно и в срок.
Замечательный заказчик, четкое ТЗ, приятное общение, четкая оплата и в целом продуктивная хорошая работа с положительными эмоциями. Спасибо.

Заявки фрилансеров

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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