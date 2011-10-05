Отрисовать картинку, 3 кнопки для моб. приложения

значится нужно кратинку что во вложении размером - 1280 х 800, png файл с прозрачностью, все что черное - должно быть прозрачным, а логотип белого цвета.

плюс три кнопки размером 640х240 - стилистика в общем ключе с картинкой.

1. кнопка - Fasebook

2. кнопка - Выбор цвета

3.кнопка - Регистрация в клубе

кнопки в двух состояниях - нажатое и нет. + надпись на кнопке отдельным слоем должна быть

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