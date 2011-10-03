Приватный проект для Евгении Алиферовой

Проект как всегда выполнен Евгенией на самом высоком уровне исполнения. Разнообразие предложенных вариантов и очень активное участие в работе над проектом восхищают. Работая с Евгенией всегда ожидаешь отличного результата, а получаешь великолепный! Спасибо Женя, что вкладываешь душу в свои работы.