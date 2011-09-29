Логотип "Российский детский образовательный центр"

Требуется логотип для проекта: "Российский детский образовательный центр" на базе нашего турецкого института. К нам ходят в основном дошкольники, учат русский язык и общие вещи из раннего развития.

Нужно будет 2 логотипа: на русском и турецком языках

Свои соображения по логотипу вкладываю в задание.

Дополнение: Оплата в Яндекс-деньгах.