Логотип для детского научного общества. Общество занимается работой над детскими исследовательскими проектами. Большая часть уделяется навыкам и умениям публичного выступления. Визитка нужна для руководителя общества. Бюджет частный. ...
Логотип "Российский детский образовательный центр"
Требуется логотип для проекта: "Российский детский образовательный центр" на базе нашего турецкого института. К нам ходят в основном дошкольники, учат русский язык и общие вещи из раннего развития.
Нужно будет 2 логотипа: на русском и турецком языках
Свои соображения по логотипу вкладываю в задание.
Дополнение: Оплата в Яндекс-деньгах.
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