Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен64 заявки2778 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно.

Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина)

ТЗ - во вложении. В нем вы увидете начальную идею логотипа. Не обязательно ее придерживаться, можете предложить свой вариант.

Главное, чтобы было просто, современно, стильно, элегантно, запоминающеся... можно и немного «богато» :) Логотип должен выражать профессионализм и серьезность.

Хорошо быть виден на БЕЛОМ и СИНЕМ фоне.

УСЛОВИЕ:

Имя и Фамилия заменены на «х», количество «х» столько, сколько пропущено букв: 8 и 5.

После выбора исполнителя, последнему нужно будет прописать скрытые буквы и, при необходимости, довести результат "до кондиции".

!!!!!!! Исходя из представленных работ на 13 октября, !!!!!!!

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ:

BlackH

peshkov-ruslan

Еще раз: Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ

14 лет назад
bertana
Русса 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

peshkov-ruslan
Руслан 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#1
Руслан выполнил все капризы заказчика, неоднократно изменяя/дополняя эскиз, за что ему большое спасибо. Результатом остались довольны. Терпилив, отвественен, исполнителен, работоспособен, приятен в общении.
Все замечательно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

peshkov-ruslan
Руслан 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
#1

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