Логотип для сайта

# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно.

Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина)

ТЗ - во вложении. В нем вы увидете начальную идею логотипа. Не обязательно ее придерживаться, можете предложить свой вариант.

Главное, чтобы было просто, современно, стильно, элегантно, запоминающеся... можно и немного «богато» :) Логотип должен выражать профессионализм и серьезность.

Хорошо быть виден на БЕЛОМ и СИНЕМ фоне.

УСЛОВИЕ:

Имя и Фамилия заменены на «х», количество «х» столько, сколько пропущено букв: 8 и 5.

После выбора исполнителя, последнему нужно будет прописать скрытые буквы и, при необходимости, довести результат "до кондиции".

!!!!!!! Исходя из представленных работ на 13 октября, !!!!!!!

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ:

BlackH

peshkov-ruslan

Еще раз: Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ