значится нужно кратинку что во вложении размером - 1280 х 800, png файл с прозрачностью, все что черное - должно быть прозрачным, а логотип белого цвета. плюс три кнопки размером 640х240 - стилистика ...
Логотип для сайта
Здравствуйте!
Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно.
Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина)
ТЗ - во вложении. В нем вы увидете начальную идею логотипа. Не обязательно ее придерживаться, можете предложить свой вариант.
Главное, чтобы было просто, современно, стильно, элегантно, запоминающеся... можно и немного «богато» :) Логотип должен выражать профессионализм и серьезность.
Хорошо быть виден на БЕЛОМ и СИНЕМ фоне.
УСЛОВИЕ:
Имя и Фамилия заменены на «х», количество «х» столько, сколько пропущено букв: 8 и 5.
После выбора исполнителя, последнему нужно будет прописать скрытые буквы и, при необходимости, довести результат "до кондиции".
!!!!!!! Исходя из представленных работ на 13 октября, !!!!!!!
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ:
BlackH
peshkov-ruslan
Еще раз: Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть названии организации с "девизом" ( предоставлю видение как оно должно быть, на листе нарисовал) Обязательно должен быть цвет в логотипе: оранжевый Денег готов заплатить 200 грн за 7 вариантов. Из 7 ...Закрыт14 лет назад
Добрый день. Нам необходимо разработать набор логотипов для сайта. Тематика сайта - медицинский форум (узко направленный). Нужно 4 логотипа (В шапку, для плагина facebook, аватар facebook, для общего аватара ). ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Создать логотип для сайта.Завершен14 лет назад
- $50
Требуется логотип для проекта: "Российский детский образовательный центр" на базе нашего турецкого института. К нам ходят в основном дошкольники, учат русский язык и общие вещи из раннего развития. Нужно будет 2 логотипа: ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Логотип для детского научного общества. Общество занимается работой над детскими исследовательскими проектами. Большая часть уделяется навыкам и умениям публичного выступления. Визитка нужна для руководителя общества. Бюджет частный. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен лого для Клуба и команды. Лого будет как вывеска для клуба так и нашивка для команды .+ флаг команды. Критерий. желательно!- название "ReGioN 26" "RGN26" Цвета российского флага. Акула или ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен логотип для фирмы с названием "Bite me". В логотипе должен присутствовать ёжик кусающий яблоко и название фирмы. Ёжик должен быть максимально агрессивным и современным. Логотип в дальнейшем нужно будет печатать на банерах больших размеров! ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
В первую очередь тренинги клуба направлены на улучшение жизненной позиции, развитие личности, навыков управления личными финансами, обучение риторике, основам бизнес-процессов и т.п. Игровая форма занятий позволит добиться наибольшей заинтересованности в обучении, что будет способствовать лучшему ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
По делу, что нужно: 1. Логотип фотосалона. 2. Вывеска на улице 42Х78см : Фотосалон "ЭКСПРЕСС" ИП ******. св №**** 3. Панель-банер перед столом закрывает лишние провода и ...Завершен14 лет назад